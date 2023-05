LIVE I Die Krönungszeremonie: Charles ist vereidigt

Feierlicher Einmarsch in die Kirche

Hindu liest aus der Bibel: Premierminister Sunak bei Krönung

Rishi Sunak mit Frau Akshata Murthy, - Foto: © ANSA / Andy Rain

Prinz Harry in Westminster Abbey eingetroffen

Foto: © APA/afp / ANDY STENNING

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker für Krönung eingetroffen

Kutsche mit König Charles III. und Königin Camilla am Buckingham-Palast gestartet

Foto: © APA/afp / MARCO BERTORELLO

Polizei bestätigt mehrere Festnahmen

Demonstration vor der Krönung. - Foto: © APA/afp / SEBASTIEN BOZON

Der ersten beiden Teile des Krönungsaktes sind vollzogen: Der König ist symbolisch dem britischen Volk präsentiert worden. Dazu stellte ihn der Erzbischof von Canterbury als „unumstrittenen König“ vor, danach taten Vertreter der beiden ältesten Ritterorden in England (Order of the Garter) und Schottland (Order of the Thistle) sowie ein Träger des Georgs-Kreuzes – der höchsten zivilen Auszeichnung im Land – das Gleiche. Die Gemeinde antwortete jedes Mal mit God save King Charles.Mit dem Einmarsch des Königspaares in die Westminster Abbey hat der feierliche Gottesdienst zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla begonnen. Angeführt wurde der Festzug von Vertretern verschiedener nicht-christlicher Glaubensgemeinschaften, um die Vielfalt der Religionen in Großbritannien zum Ausdruck zu bringen.Danach folgten Vertreter verschiedener christlicher Konfessionen und Fahnenträger, die alle 15 Länder repräsentieren, deren Staatsoberhaupt König Charles ist. Nach den Mitgliedern des Chors folgte das Königspaar. Dazu erklang das Eingangslied „I was Glad“ zum Text von Psalm 122 von Hubert Parry aus dem Jahr 1902.Dem Königspaar vorweg getragen wurde das Kreuz von Wales: Es besteht aus recycelten Silberbarren, die von der Münzprägeanstalt Royal Mint in Südwales zur Verfügung gestellt wurden. Dazu gehören auch ein Schaft aus walisischem Fallholz und ein Ständer aus walisischem Schiefer.Auf der Rückseite sind Worte aus der letzten Predigt des Heiligen David auf Walisisch eingeprägt: „Byddwch Lawn. Cadwch y ffydd. Gwnewch y Pethau Bychain“ – auf Deutsch: „Sei fröhlich. Behalte den Glauben. Tu die kleinen Dinge.“ Eingearbeitet sind zudem zwei Splitter, die dem Heiligen Kreuz zugeschrieben werden, an dem der Bibel zufolge einst Jesus gekreuzigt wurde. Dabei handelt es sich um ein Geschenk von Papst Franziskus.Der König – der als Thronfolger den Titel des Prinzen von Wales trug – hatte das Kreuz der Church of Wales zu deren 100. Geburtstag geschenkt. Er hatte im November 2022 persönlich einen Leopardenkopf als königliches Zeichen darauf angebracht. Nach der Krönung soll das Kreuz in Wales von der Anglikanischen und der Katholischen Kirche genutzt werden.An der Krönung von König Charles III. hat sich auch der britische Premierminister Rishi Sunak beteiligt. Der Regierungschef las einen Vers aus der Bibel vor – als erster Hindu bei einer Krönung. Der 42-Jährige ist seit Oktober 2022 im Amt und damit der zweite Regierungschef in der Regentschaft von Charles. Zuvor war Liz Truss Premierministerin, sie trat aber nach wenigen Wochen wegen ihrer chaotischen Wirtschaftspolitik zurück.Viele Augen sind heute auf ihn gerichtet: Auch Prinz Harry ist zur Krönung seines Vaters eingetroffen. Der 38-Jährige erreichte die Kirche gemeinsam mit Charles' Geschwistern Prinzessin Anne und Prinz Andrew sowie ihren Kindern. Weil er seine royalen Ehrentitel nach seinem Umzug in die USA abgelegt hatte, erschien Harry nicht in Uniform, sondern im Anzug. An der Brust trug er Medaillen, die er etwa für seinen Einsatz in Afghanistan erhalten hatte.Vor der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla sind zahlreiche Politiker und Politikerinnen an der Westminster Abbey eingetroffen. Unter ihnen waren der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, die ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson, Tony Blair und Liz Truss, US-First Lady Jill Biden, der US-Klimabeauftragte John Kerry und die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Olena Selenska.Beim Start der Kutsche mit Charles III. und Camilla am Buckingham Palast wurde eine Kurzfassung der Nationalhymne „God Save The King“ gespielt. Das Paar legte die gut 2 Kilometer lange Strecke gezogen von 6 weißen Pferden in der Diamond Jubilee State Coach zurück. Die prunvoll verzierte Kutsche wurde zu Ehren des 60. Thronjubiläums von Queen Elizabeth im Jahr 2012 gebaut und hat PA zufolge eine Heizung, Klimaanlage und federt Erschütterungen besser ab. Sowohl Charles (74) als auch Camilla (75) hatten in der Vergangenheit bereits Rückenprobleme.Das Paar kam um 11.53 Uhr (MESZ) an der Kirche an, in der es gekrönt wird. Die Fahrt wurde von Zehntausenden jubelnden Menschen entlang der Route verfolgt.Die Londoner Polizei hat die Festnahmen mehrerer Demonstranten bestätigt. „Die Personen werden wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs festgehalten“, teilte sie mit. Zuvor seien bereits 4 Menschen festgenommen worden, die Gegenstände zum Anketten dabei gehabt hätten. „Sie werden wegen des Verdachts der Verschwörung zur Erregung öffentlichen Ärgernisses festgehalten“, hieß es. Eine Angabe, wie viele Menschen insgesamt festgenommen wurden, machte die Behörde zunächst nicht. Insgesamt sind in London etwa 11.500 Beamte im Einsatz.