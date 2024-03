Der Referent Andreas Malessa ist Journalist und Theologe. - Foto: © Katholische Männerbewegung

Wortgottesfeier unter der Leitung von Maja Clara in der Albe. - Foto: © Katholische Männerbewegung

Workshop zur Nachhaltigkeit unter der Leitung von Werner Hunglinger. - Foto: © Katholische Männerbewegung

„Die meisten Leute glauben nicht, was sie zu glauben wissen – von etwas, das sie nicht kennen.“ so brachte es Andreas Malessa, Journalist und Theologe, bei am gestrigen Samstag bei der Frühjahrstagung der Katholischen Männerbewegung (kmb) in der Cusanus-Akademie in Brixen auf den Punkt.Der ARD-Journalist ermutigte unter dem Titel “ Männer mit Herz: positive Männlichkeit in der Bibel “ die rund 50 Männer aus allen Landesteilen, dem eigenen Mannsein nachzuspüren und Kraftquellen in der Bibel zu entdecken. Im zweiten Referat nahm Malessa das klassische Männerideal liebevoll aufs Korn: Männer fühlten sich von überhöhten Erwartungen in Frage gestellt. Mangels Vorbilder greife Verunsicherung um sich. Dem stellte er in 6 Szenen den biblischen David gegenüber.„Wir leben in einer körperfixierten, oberflächenbehafteten Bilderwelt. Allerdings weiß schon das Alte Testament: „Gott aber sieht dein Herz!„“ David stehe für den fürsorglichen, beziehungsorientierten Mann mit Mut und Weitsicht, der auch seine Fehler habe – sich aber ihnen stellte.In einer Wortgottesfeier, der Maja Clara vorstand, gaben Otwin Nothdurfter und Günther Beghella in ihrer Dialogpredigt konkrete Impulse für ein gelingendes Miteinander. Der Vorsitzende der Katholischen Männerbewegung Georg Oberrauch unterstrich, dass die Auseinandersetzung mit dem Jahresthema „Frieden leben lernen“ gute Früchte gebracht habe.Nachmittags setzten sich die Männer in 5 Workshops mit Nachhaltigkeit, Vatersein, Friedenstexten und Bibelarbeit auseinander.