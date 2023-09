Mafia-Boss Messina Denaro wegen Darmtumors auf Intensivstation

Der Zustand des an einem Darmtumor leidenden Mafioso habe sich verschlechtert, er werde einer schmerzlindernden Therapie unterzogen, berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ (Montagausgabe).Messina Denaro gilt als letzter großer Boss der Cosa Nostra, aber auch als Bindeglied zur kalabrischen 'Ndrangheta im Kokaingeschäft. Der Beschuldigte ist seit Monaten schwer krank und unterzog sich im Hochsicherheitsgefängnis der Abruzzen-Stadt L'Aquila, in dem er derzeit inhaftiert ist, einer Chemotherapie.Der 60-jährige Mafioso wurde wegen seiner Beteiligung an Dutzenden von Morden verurteilt. Er soll auch hinter den Bombenanschlägen des Jahres 1992 stecken, bei denen die Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino getötet wurden. 30 Jahre lang wurde Messina Denaro von der italienischen Justiz gesucht. Er hielt sich in der Ortschaft Campobello di Mazara auf Sizilien auf. Messina Denaro ist für seine Vorliebe für Hochpreisiges und ein Leben in Luxus bekannt.Mehrere Menschen, die seine langjährige Flucht begünstigt hatten, wurden festgenommen, darunter seine Schwester.