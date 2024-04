Foto: © privat

Um 17.47 Uhr ging der Alarm bei den Einsatzkräften ein. Ein Regiobus war vor dem Café Andrea gegen mehrere Autos geprallt.Ersten Informationen wurden 2 Personen in der Folge des Unfalls zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden erheblich beschädigt, am Bus hielt sich der Schaden in Grenzen.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mals , das Weiße Kreuz und die Carabinieri.