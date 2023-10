Mann tötet seine Ex-Frau: Minderjährige Tochter wählt Notruf

Seit Monaten getrennt

Eine 53-jährige Frau wurde am Samstag gegen 3 Uhr morgens von ihrem Ehemann, von dem sie sich gerade trennte, in ihrem Haus in der Provinz Ancona erstochen.Zur Tatzeit befand sich die minderjährige Tochter des Paares im Haus, der der Mann angeblich befahl, den Notruf abzusetzen. Als die Carabinieri eintrafen, zeigte er ihnen, wohin er die Mordwaffe, ein Küchenmesser, geworfen hatte.Der 55-jährige Franco Panariello, ein Metallarbeiter, wurde umgehend verhaftet. Ermittelt wird wegen vorsätzlichem Mord, da der 55-Jährige das Messer mitgebracht haben soll.Seit Monaten war er von seiner Frau Concetta Marruocco (53), einer Krankenschwester, getrennt: Sie lebte in Cerreto d'Esi, er in Cancelli di Fabriano. Das Paar hat 2 weitere volljährige Kinder, die anderswo leben.Gegen 3 Uhr morgens soll der 55-Jährige mit einem Schlüssel das Haus betreten und seine Frau angegriffen haben. Zunächst kam es zu einem Streit, dann stach er etwa 15 Mal auf die Frau ein, wobei er die minderjährige Tochter aufweckte.Franco Panariello steht in Ancona bereits wegen Misshandlung in der Familie und schwerer Körperverletzung unter Anklage. Ständige Beleidigungen, Wutausbrüche, Schläge, zerschlagene Möbel, gewalttätiges Verhalten auch gegenüber seiner minderjährigen Tochter: Darüber berichtete die Frau Concetta Marruocco im September bei einer Anhörung im Gericht. Die Frau, die nun getötet wurde, wurde in dem Prozess zusammen mit ihrer Tochter angehört.Panariello wurde in das Gefängnis Montacuto in Ancona verlegt.