Marken: Auto fährt durch Bahnhof und landet auf Zuggleis – „Ein Wunder“

Das Auto fuhr durch den Bahnhof und riss dabei 2 Glastür mit. - Foto: © ANSA / CURTI

Eine Frau, die am Bahnsteig stand, wurde um Haaresbreite verfehlt. - Foto: © ANSA / CURTI

Wie durch ein Wunder wurde bei dem Unfall niemand schwer verletzt. Die 80-jährige Fahrerin hatte vermutlich das Bewusstsein verloren und war daraufhin mit ihrem Auto durch das Bahnhofsgebäude gerauscht. Sie riss dabei 2 Glastüren mit und verfehlte eine Frau am Bahnsteig nur um Haaresbreite.Die Fahrerin und die Frau am Bahnsteig wurden zur Kontrolle in das Krankenhaus gebracht. Die Bahnhofspolizei und die Feuerwehr kümmerten sich anschließend um die Aufräumarbeiten und die Bergung des Fahrzeugs.„Es ist ein Wunder. Es hätte ein Massaker werden können“, sagte die Bürgermeisterin von Fabriano, Daniela Ghergo, zur Nachrichtenagentur Ansa. Auch im Zugverkehr gab es nur leichte Verspätungen: Es hielten generell nur sehr wenige Züge auf dem Gleis, so die Ansa.