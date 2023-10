Nach Erstversorgung vom Pelikan 3 ins Krankenhaus Bozen geflogen

Das Unglück geschah kurz nach halb 8 Uhr in der Früh: Ersten Informationen zufolge ist eine Person aus noch ungeklärter Ursache rund 5 Meter vom Dach beim Freizeitzentrum Trattla in Martell in die Tiefe gestürzt.Dabei hat sich die Person ein Polytrauma zugezogen. Die verletzte Person wurde vor Ort vom Notarzt von Schlanders erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.Die Carabinieri haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.