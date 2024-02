Massen-Rodelunfall in Salzburg: 7 Schüler verletzt

Wie die Polizei berichtete, waren gegen 21 Uhr insgesamt 13 Mitglieder einer Schülergruppe aus den Niederlanden alleine oder zu zweit auf Schlitten talwärts unterwegs. Dabei dürfte im oberen Teil der Strecke einer der Schlitten abrupt abgebremst haben, um nicht auf die Vorderleute aufzufahren. In der Folge krachten dann gleich 9 Schlitten ineinander.Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Schladming und Schwarzach gebracht. Einige von ihnen konnten das Spital bereits wieder verlassen. Laut Landespolizeidirektion Salzburg stehen noch weitere Erhebungen an.