Massiver Felssturz am Gardasee

Straße erst am Donnerstag wieder befahrbar

Sprengung der Felsen

Große Gesteinsbrocken stürzten auf die Straße entlang des Sees. Einige am Straßenrand geparkte Autos wurden von Gesteinsbrocken getroffen und beschädigt. Da sich zu diesem Zeitpunkt an der Stelle kein mit Menschen besetztes Fahrzeug befand, wurde niemand verletzt. Vorsorglich wurde ein angrenzendes Haus evakuiert.Der Bevölkerungsschutz führte am Samstag einen Lokalaugenschein per Hubschrauber durch. Daraufhin wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Sie soll der Provinz Trient zufolge erst am Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben werden.Die Arbeiten an der Straße beginnen am heutigen Montag. Eine Spezialfirma wurde mit der Sprengung der Felsen und der Räumung des Hangs und der Fahrbahn beauftragt.