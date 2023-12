Foto: © FFW Terlan

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 14 Uhr auf der MeBo an der Ausfahrt Vilpian. Der 78-Jährige war in seinem Pkw in Richtung Meran unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache direkt gegen die Leitplanke an der Ausfahrt fuhr.Durch den Aufprall zog sich der Mann mittelschwere Verletzungen zu. Eine zufällig am Unfallort vorbeifahrende Notärztin versorgte den Mann noch an der Unfallstelle, das Weiße Kreuz lieferte ihn anschließend ins Bozner Krankenhaus ein.Die Freiwillige Feuerwehr von Terlan kümmerte sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.