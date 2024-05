Mehr als 40 Bauarbeiter in Südafrika verschüttet

Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte, befanden sich zur Zeit des Einsturzes am frühen Montagnachmittag 70 Menschen auf der Baustelle. 22 Verletzte wurden demnach ins Krankenhaus eingeliefert. Nach 48 Vermissten werde gesucht.„Es wurden Schwerverletzte aus dem Gebäude gebracht“, sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation Gift of the Givers. Tote seien zunächst nicht geborgen worden. Warum das im Bau befindliche fünfstöckige Gebäude mit unterirdischem Parkhaus einstürzte, war am Abend laut Angaben der Stadtverwaltung von George noch unklar.