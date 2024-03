Mehr als 500 potenzielle Studierende am Bachelor Day

Wichtige Entscheidung

„Die Dreisprachigkeit, die Studierenden große Vorteile bei der Jobsuche verschafft, ein internationaler Lehrkörper und ein hervorragendes Betreuungsverhältnis sind nur einige der Gründe, warum wir Studieninteressierten empfehlen, sich für unsere Studiengänge zu bewerben“, so Prof. Alex Weissensteiner, Prorektor für Lehre und zukünftiger Rektor der unibz , in seiner Begrüßungsrede in der Aula Magna.Eine Veranstaltung, die es ermöglicht, die Infrastrukturen und Dozenten der unibz kennenzulernen, sich mit Studierenden auszutauschen und detaillierte Informationen über Studiengänge zu erhalten. Der Bachelor Day, der heute Vormittag auf dem Campus Bozen stattfand, bot über 400 Studieninteressierten einen ersten Einblick in das Universitätsleben.Das Ziel? Junge Menschen eine fundierte Entscheidung für ihre Studienwahl zu ermöglichen. Ein wichtiger Schritt, mit dem der Grundstein für den zukünftigen akademischen und beruflichen Weg gelegt wird.„In einer Zeit, in der die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz unser Leben durchdringen, ist es mir und den Lehrenden dieser Universität ein Anliegen, dass unsere Studierenden kritisches Denken entwickeln“, begann Prof. Alex Weissensteiner, Prorektor für Lehre und zukünftiger Rektor der unibz Weissensteiner nannte einige überzeugende Gründe für die Wahl der Südtiroler Universität: Dreisprachigkeit, einen hohen Anteil an internationalen Professorinnen und Professoren, die im Ausland gelehrt und geforscht haben, ein äußerst günstiges Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden sowie eine individuelle Betreuung für jeden eingeschriebenen Studierenden und eine moderne Infrastruktur.Von 9 bis 14 Uhr erhielten die mehr als 500 potenzielle Studierende einen umfassenden Einblick in die Bachelor-Studiengänge der 5 Fakultäten und in die Südtiroler Universität. Im Laufe des Vormittags informierten Lehrende und Studierende über die Besonderheiten der unterschiedlichen Studienangebote. Studieninteressierte hatten zudem die Möglichkeit, Labors und Designwerkstätten der unibz , aber auch die Studierendenwohnheime in Bozen zu besichtigen.In den Gängen der Universität in Bozen herrschte Messeflair: An Ständen der einzelnen Fakultäten, der Servicestellen der unibz und externer Partner wurde über wichtige Themen wie Studienfinanzierung, Auslandsaufenthalte, Praktika und Jobs während des Studiums informiert.Die Oberschüler konnten aber auch andere Einrichtungen der unibz besuchen: das BITZ unibz fablab, die Smart Mini Factory, die Bibliothek, die Laboratorien der Fakultät für Ingenieurwesen und der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften.Neben dem Bachelor Day bietet die unibz auch Interessierten an Masterstudiengängen unterschiedliche Online-Info-Abende der einzelnen Fakultäten an. Während der sogenannten Online-Infosessions für Master-Programme besteht die Möglichkeit an Präsentationen teilzunehmen und sich umfassend über die spezifischen Inhalte, Zulassungsvoraussetzungen, Sprachen und vieles mehr zu informieren.Sowohl der Bachelor Day als auch die Online-Infosessions der Master-Programme bieten Interessierten die Gelegenheit die unibz und ihr Angebot kennenzulernen, um sich dann für den zukünftigen Studienort zu entscheiden.