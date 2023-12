 Süßes Schlafmittel für Kinder: Was Eltern dazu wissen sollten

In den USA sind sie stark im Kommen – Süßigkeiten mit dem Schlafhormon Melatonin. Während Melatonin-Präparate etwa in der Schweiz rezeptpflichtig sind, gibt es hierzulande keine Beschränkungen. Südtiroler Experten erklären, was Eltern wissen müssen. + Von Christoph Höllrigl