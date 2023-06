Meran: Stichwunden im Bauch, Achsel und Rücken

Messer durchbohrt die Achsel

10 Zentimeter lange Schnittwunde in der Halsgegend

Es war in der Nacht auf Sonntag, als es im Zentrum von Meran zu einer Schlägerei und später zu einer Messerstecherei kam (STOL hat berichtet). Über den genauen Hergang ist noch nichts bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.Fakt ist aber, dass ein Albaner mit 3 Messerstichen ins Meraner Krankenhaus gebracht werden musste – er hatte am Bauch sowie seitlich in der Nierengegend eine Stichwunde erlitten. Die schwerste der 3 Stichverletzungen war dem Albaner von hinten versetzt worden. Das Messer durchbohrte dabei die Achsel. Der Mann musste vom Notarzt erstversorgt werden.Ein 26-jähriger Kosovare erlitt hingegen eine Verletzung am Rücken in der Schultergegend. Der dritte der 3 Verletzten, ein 22-jähriger Kosovare, wies hingegen eine rund 10 Zentimeter lange Schnittwunde in der Halsgegend auf.Alle 3 Männer wurden ins Krankenhaus von Meran gebracht.