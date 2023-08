Meran: Vergewaltiger ausgeforscht und angezeigt – „Fassungslos“

Was unternehmen?

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr: In einer Toilette eines Lokals in Meran wurde eine 20-Jährige vergewaltigt. Die junge Frau wurde nach der Tat ins Meraner Krankenhaus gebracht (STOL hat berichtet). Die Sicherheitskräfte haben den Vorfall sofort als „Codice Rosso“ eingestuft, der für Fälle häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt geschaffen wurde. Diese Straftaten können damit vorrangig und beschleunigt bearbeitet werden. Außerdem gilt ein höherer Opferschutz.Glücklicherweise konnte der Vergewaltiger bereits ausgeforscht werden. Es soll sich um einen rund 30-jährigen Ausländer handeln. Er wurde angezeigt.Bestürzt zeigt sich die Vize-Bürgermeisterin von Meran, Katharina Zeller: „Diese Gewalttat macht uns fassungslos.“ Man müsse in der Lage sein, sichere Räume zu schaffen, auch in Zusammenarbeit mit Veranstaltern und Bürgern.„ Es ist wichtig, dass jeder, der Zeuge von Belästigung oder Gewalt wird, dies sofort anzeigt“, so Zeller.STOL hat erst vergangene Woche seine Leser befragt, was gegen Gewalt an Frauen und Frauenmorde unternommen werden muss.