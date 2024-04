Minusgrade in Südtirol – Schnee, Sonne und kalter Nordwind

Schneefallgrenze zwischen 1000 und 1200 Metern

So wird das Wochenende

Wie geht es kommende Woche weiter?

„Nach der sternenklaren Nacht war es am Freitagfrüh noch etwas kälter als zuletzt, teilweise Frostalarm auch im Etschtal und Unterland“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Der südtirolweite Kältepol lag in Sexten mit minus 7 Grad. Die Temperaturen liegen derzeit um 4 bis 5 Grad unter dem langjährigen Durchschnitt.“Am heutigen Freitag überwiegen die Wolken überwiegen, die Sonne scheint nur zeitweise und gegen Abend beginnt es im Norden Südtirols zu schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1200 Metern. Der Nordwind schwächt sich vorübergehend ab. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 7 bis 16 Grad.Am Alpenhauptkamm überwiegen am morgigen Samstag die Wolken und hier schneit es zeitweise leicht. Richtung Süden lockern die Wolken auf und hier scheint länger die Sonne . In vielen Tälern weht teils kräftiger Nordwind . Die höchsten Temperaturen reichen von 7Grad im Wipptal bis 17 Grad im Unterland.Am Sonntag wechseln Sonne und Wolken, im Tagesverlauf kommt es zu lokalen Schauern. Die Schneefallgrenze liegt auf 1000 bis 1200 Meter. Der Wind schwächt sich etwas ab.Am Montag überwiegen die Wolken und es kommt zu vereinzelten Niederschlägen, vor allem in den höheren Lagen. Es bleibt kühl. Auch am Dienstag gibt es viele Wolken und nur wenig Sonne . Der Mittwoch verläuft voraussichtlich wechselnd bewölkt.