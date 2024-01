Mit Sonnenschein ins neue Jahr – Nächster Schnee kommt am Freitag

Der Dienstag zeigt sich noch verhalten freundlich. Zwischen den Wolken kommt die Sonne nur zeitweise durch und auch die Temperaturen gehen leicht zurück.Am Mittwoch und Donnerstag hingegen überwiegt der Sonnenschein. Die Wolken lockern auf und die Temperaturen erreichen wieder Höchstwerte von bis zu 7 Grad, bevor es am Freitag zu einem kurzzeitigen Wetterumschwung kommt. Am Abend ziehen Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge von Süden her Niederschläge auf. Schnee fällt oberhalb von 700 bis 1000 Metern.Der Samstag bringt ebenfalls viele Wolken. In den Bergen fallen letzte Schneeflocken, während in den Tälern der Nordföhn auflockert.