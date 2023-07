An Bord der Cessna befand sich nur der 57-jährige Besitzer der Cessna, ein deutscher Staatsbürger.Die Dynamik des Unfalls ist noch nicht geklärt. Das Kleinflugzeug war kurz zuvor vom Flughafen „Gianni Caproni“ in Trient gestartet und hatte als Ziel den Touristenflugplatz Verona Boscomantico angepeilt.Sofort wurde Alarm geschlagen, aber als die die Feuerwehr, die Bergrettung und das Notarztteam am Unfallort eintrafen, war der 57-Jährige schon an den Folgen des Unfalls gestorben.