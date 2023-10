Morgen: Kräftiger Regen und starker Wind in Südtirol

Wetterbesserung am Sonntag

Bereits am heutigen Donnerstag fallen die ersten Regentropfen, vor allem am Abend, wie der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, schreibt. „Morgen breiten sich die Niederschläge auf das ganze Land aus. Verbreitet fallen zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter.“Noch deutlich mehr Regen fällt im typischen Südstau (Ortlergebiet-Ulten-Passiertal), hier sind stellenweise 100 Liter pro Quadratmeter möglich, so Peterlin.„Die Schneefallgrenze bleibt im Hochgebirge auf 2700-3000 Meter. Zudem gibt es auf den Bergen stürmischen Südwind, ein paar kräftige Windböen auch in den höheren Tälern.“Am Samstag bleibt es unbeständig. Die Wolken überwiegen, die Sonne zeigt sich nur zwischendurch und es kommt zu weiteren Regenschauern.Am Sonntag bessert sich das Wetter etwas. Es wird zeitweise sonnig bei nur mehr einzelnen Schauern. Der Montag verläuft im ganzen Land trocken mit einer Mischung aus Hochnebel und Sonne. Am Dienstag trübt es sich wieder ein und im Tagesverlauf regnet es voraussichtlich etwas.