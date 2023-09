MPreis plant Offensive in Südtirol: 2 Filialen vor Eröffnung, 10 weitere geplant

Die aktuelle Offensive schreibe damit ein bereits mehrere Jahre andauerndes Wachstum fort. „In den letzten 10 Jahren haben wir unser Südtiroler Filialnetz um 75 Prozent erweitert“, wurde die Geschäftsführung zitiert.Im gleichen Zeitraum sei der Umsatz um knapp 67 Prozent gestiegen, teilte MPreis am Montag mit. Bisher ist das Unternehmen mit 25 Märkten in Südtirol vertreten. Darunter befinden sich auch 5 Großmärkte mit 3000 Metern Verkaufsfläche, unter anderem in der Landeshauptstadt Bozen. Gebaut wird aktuell bereits an Filialen im Vinschgau und im Passeiertal.