Ihre Leidenschaft waren die Berge

Foto: © facebook/privat

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Nachmittag (STOL hat berichtet) Rita Aschbacher war mit ihrer Schwester zum Äußeren Hocheck (2867 Meter) aufgestiegen. Beim Abstieg kam es oberhalb des Grünsees auf einer Höhe von rund 2400 Metern zum tragischen Unglück: Die 59-Jährige rutschte aus und stürzte rund 300 Meter in die Tie fe.Rita Aschbacher war im Ahrntaler Bergdorf Lappach wohnhaft. Ihre Leidenschaft waren die Berge. Insbesondere mit ihrer Schwester war sie häufig in der Bergwelt unterwegs. Beruflich war die 59-Jährige im Krankenhaus Bruneck tätig.