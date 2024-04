Nach Brückeneinsturz in Baltimore: Dritter Toter geborgen

Vergangene Woche hatte das Containerschiff „Dali“ einen Stützpfeiler der Francis Scott Key Bridge im US-Bundesstaat Maryland gerammt und die mehr als 2,5 Kilometer lange, vierspurige Autobahnbrücke in Baltimore so zum Einsturz gebracht.2 Menschen konnten gerettet werden, mehrere kamen ums Leben. Bei den Opfern handelt es sich nach Behördenangaben um Bauarbeiter, die zum Unfallzeitpunkt Reparaturen auf der Brücke durchführten. 2 Männer waren bereits zuvor tot geborgen worden, nach dem Leichenfund am Freitag wird nun noch nach 3 Vermissten gesucht.