Nach dem Schnee kommt die Kälte

Die Quecksilbersäule blieb am Sonntagmorgen in manchen Teilen des Landes weit unter der 0-Grad-Grenze. Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin zeigte das Thermometer in den frühen Morgenstunden -17 Grad in St.Jakob/Pfitsch, -13 in Sexten, Pfelders und Prettau, -12 in Toblach und Welsberg. Die kälteste Stadt war Sterzing mit -7 Grad. In den höheren Tälern bleibt der Dauerfrost auch tagsüber bestehen.Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt. Laut Prognosen des Landeswetterdienstes sind Tiefsttemperaturen von -11 Grad zu erwarten.Nach einem sonnigen Sonntag nehmen zu Beginn der neuen Woche die Wolken wieder zu. Auf den Bergen sind am Dienstag wieder ein paar Schneeflocken möglich. Am Mittwoch wird es im Süden hingegen recht freundlich, am Donnerstag kommt die Sonne voraussichtlich überall zum Vorschein. Erst am Freitag sind wieder mehr Wolken zu erwarten.