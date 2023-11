Nach Mure: Straße in Mühlbach wieder offen – Weitere Einsätze rund um Brixen

Die Mure in Mühlbach verschüttete gegen 8.30 Uhr nahe der dritten Kehre die Straße nach Meransen. Weil Gefahr bestand, dass weiteres Material nachrutschte, wurde die Straße gesperrt. Nach einer Einschätzung von Geologen vor Ort wurde sie gegen Mittag wieder geöffnet.In St. Andrä in der Gemeinde Brixen musste die Feuerwehr mehrmals wegen Muren ausrücken. Kurz vor Mittag brach dann Material in Klerant ab. In Klausen hingegen hatte eine Mure die Straße zum Ansitz Fonteklaus verlegt. Die Feuerwehr räumte die Straße.Auch in anderen Gebieten rund um Brixen standen die Wehrleute im Dauereinsatz. Die Feuerwehren von Tschötsch und Tils wurden zum Beispiel zu einem Einsatz nach Pairdorf gerufen. Wasser floss dort von den Feldern in die Technikräume des Unternehmens Brandnamic und der Parkplatz stand einen halben Meter unter Wasser.In Barbian hingegen mussten die Wehrleute in der Nacht eine Wiese abdecken, die abzurutschen drohte. Weitere Einsätze rund um Brixen gab es in Barbian, Feldthurns, Sarns, Vahrn, Schabs, Albions und Sterzing.Auch in anderen Landesteilen ist es zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen gekommen. Hier lesen Sie mehr dazu.