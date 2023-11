Niederschläge halten Einsatzkräfte auf Trab – Lage wird beobachtet

Foto: © X Dieter Peterlin

Zahlreiche Feuerwehreinsätze

Winterausrüstung auf Passstraßen notwendig – Straße ins Sarntal gesperrt

So geht es weiter

Seitdem ist der Bevölkerungsschutz in erhöhter Bereitschaft wegen der bereits mit Nässe gesättigten Böden. Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, sich der Lage entsprechend zu verhalten und sich von Fließgewässern oder auch fallweise von Unterführungen fernzuhalten. Wegen der sinkenden Schneefallgrenze ist im Straßenverkehr darauf zu achten, dass Winterausrüstung auf jeden Fall zumindest mitgeführt wird.Am meisten geregnet hat es laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin in der Mitte des Landes: „Vom Unterland bis Wipptal gab es meist 50 bis 60 Millimeter Niederschlag, im Vinschgau um die 30 Millimieter, im Pustertal 25 bis 30 Millimieter. Spitzenreiter ist die Wetterstation Salurn mit 71 Millimeter. Und es regnet noch weiter.“Rund 40 Feuerwehren standen in den vergangenen 24 Stunden im Einsatz und mussten aufgrund der mit Wasser gesättigten Böden und Hänge zu Baumstürzen, Rutschungen, Steinschlägen, Fahrzeugbergungen oder Überschwemmungen ausrücken. Auch weiterhin ist mit einer erhöhten Anzahl von Einsätzen für die Wehrleute zu rechnen.So rückten am Donnerstagabend die Freiwilligen Feuerwehren von Terlan, Sterzing, Algund, Stilfes, Salurn, St. Michael, Altenburg, Deutschnofen, Mauls, Ratschings, St. Andrä, Tirol, Unterinn, Sulden Oberplanitzing, Seiseralm, Montan und Lajen aus. Seit den frühen Morgenstunden steht hingegen die Wehr von Prad im Einsatz. Die Feuerwehren behalten die Situation weiterhin genau im Auge.Von Südtirols Straßen werden derzeit keine größeren Probleme gemeldet. Auf der A22 zwischen Sterzing und Brenner schneit es. Die Landesstraße Tisens-Kastelruth ist gesperrt, weil aufgrund der Sättigung der Böden Arbeiten nicht durchgeführt werden können. Die Straße ins Sarntal ist nach einem Erdrutsch in der Nähe des Sägewerkes „Sarner Holz“ gesperrt. Laut der Berufsfeuerwehr Bozen wird in Kürze ein Lokalaugenschein durchgeführt. Alle anderen Straßen sind zumindest einspurig befahrbar oder offen.Für Fahrten über höhere Passstraßen braucht es Winterausrüstung. Das Penserjoch ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Wintersperre haben das Timmelsjoch und das Stilfserjoch. Der Jaufenpass hat Nachtsperre von 18 bis 8 Uhr.Der heutige Freitag beginnt mit teils kräftigen Regen- und Schneeschauern, die Schneefallgrenze liegt auf rund 1200 Metern Meereshöhe. Im Laufe des Vormittags klingen die Niederschläge von Westen beginnend langsam ab, am Nachmittag kommt zumindest zeitweise die Sonne durch.Der Samstag beginnt abseits von Hochnebelfeldern überwiegend sonnig. Am Nachmittag tauchen wieder dichtere Wolken auf und ab dem Abend beginnt es stellenweise zu regnen, in der Nacht breiten sich die Niederschläge aus. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 m und 1300 m Höhe. Der Sonntag beginnt unbeständig mit Regen und Schneefall. Bis Mittag hören die Niederschläge auf und es kommt die Sonne zum Vorschein.