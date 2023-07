Nach Murenabgang: Reschenpass-Straße wird schon um 13 Uhr geöffnet

Zone schon öfters von Muren betroffen

Momente der Angst für die beiden Autoinsassen: Ihr Wagen wurde von der Mure mitgerissen. - Foto: © FF Graun

Ein Foto von Donnerstagmorgen zeigt das Auto, das noch immer im Schlamm steckt. Die Aufräumarbeiten werden einige Zeit dauern. - Foto: © lie

Angesetzt war eine Sperre bis mindestens bis zum späten Nachmittag: „Aber die Arbeiten waren viel schneller als erwartet. Die Straße öffnet schon um 13 Uhr“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Daniel Alfreider.Eine Mure hatte kurz nach 23 Uhr auf der Vinschger Staatsstraße zwischen Graun und St. Valentin auf der Haide einen Kleinwagen mitgerissen. (STOL hat berichtet.) Die Feuerwehren kamen den beiden Insassen zu Hilfe. Sie blieben unverletzt. Der Reschenpass war komplett gesperrt. Es gab keine Ausweichmöglichkeiten.Es war nicht das erste Mal, dass in dem Abschnitt eine Mure abgegangen ist: Die Staatsstraße war auf 15 Metern verlegt. „Es ist schon das dritte oder vierte Mal, dass das passiert ist“, sagte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Graun, Peter Theiner. Hagel und Starkregen waren wohl die Auslöser für den Erdrutsch.Kurz nach 23 Uhr wurden die Wehren von Graun, Reschen und St. Valentin alarmiert: Ein Kleinwagen mit Landecker Kennzeichen, der in Richtung Bozen unterwegs gewesen war, war zwischen Graun und St. Valentin mitten in den Erdrutsch geraten.Die 2 Insassen konnten sich nicht aus ihrer gefährlichen Lage befreien. Das Auto wurde vom Schlamm mitgezogen.Den Feuerwehrleuten gelang es schließlich die beiden wohlauf zu bergen. Auch der Straßendienst und die Carabinieri waren im Einsatz.Das Auto stand am Morgen noch immer an der Stelle.