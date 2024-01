Nach Raubüberfällen in Kufstein: 4 Verdächtige festgenommen

Die Verdächtigen sollen in wechselnder Zusammensetzung am 3. Jänner in Kufstein einem 21-jährigen Österreicher mit Faustschlägen einen geringen Geldbetrag geraubt haben. 4 Tage später wurden einem 14-jährigen Einheimischen in Wörgl Ohrfeigen versetzt und ein kleiner Betrag abgenommen.Bei dem Überfall in Kufstein, an dem auch der 20-jährige syrische Haupttäter beteiligt war, wurde auch eine Maske der Marke „Nike“ entwendet, teilte die Exekutive am Mittwoch mit. Der 21-Jährige wurde verletzt, er musste im Krankenhaus St. Johann in Tirol ambulant behandelt werden. Die 4 Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt eingeliefert.