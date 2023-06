Nach schwerem Unfall am Gardasee: Philipp Aichner (37) stirbt in Klinik

Zu viert wollten sie Anfang Juni rund um den Staatsfeiertag eine feine Zeit am Gardasee verbringen – Philipp Aichner und sein Bruder sowie 2 weitere Freunde. Um die südlicheren Tage genießen zu können, mieteten sie einen Motorroller, einen so genannten Scooter. Mit diesem waren sie auch in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni auf dem Weg, als sich der schreckliche Unfall ereignete.



Philipp Aichner war mit seinem Bruder gegen 1 Uhr auf der Gardesana Orientale (SR 249) zwischen den Ortschaften Garda und Torri del Benaco unterwegs, als er unweit der bekannten Punta San Vigilio mit seinem Kleinmotorrad ohne Fremdeinwirkung plötzlich zu Sturz kam und hart auf dem Asphalt aufschlug. Möglicherweise wurde er dabei gegen einen festen Gegenstand geschleudert, etwa gegen einen Randstein oder eine Mauer am Straßenrand. Jedenfalls zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu, obwohl er einen Helm trug – genauso wie sein Bruder, dessen Verletzungen aber nur leicht ausfielen.



Umgehend eilten die Rettungskräfte an den Unglücksort. Der Zustand des jungen Pusterers war sofort besorgniserregend, sodass er in die Universitätsklinik Polo Confortini in Verona eingeliefert wurde.



Aufgrund der schweren Verletzungen fiel er ins Koma, aus dem er nicht mehr erwachen sollte. Sein Zustand verschlechterte sich zunehmend. Schließlich hörte am gestrigen Mittwoch zur Mittagszeit sein Herz auf zu schlagen.



Philipp Aichner war ein sehr geschätzter Partner im Büro seines Vaters Michael und dessen Zwillingsbruders Hartmann Aichner. Seit bald 15 Jahren war er hier tätig, nachdem er vorher an der Freien Universität in Bozen Wirtschaft studiert hatte. Philipp Aichner war ein guter Netzwerker und pflegte viele Kontakte zu Gleichgesinnten.



Um Philipp Aichner trauern seine Eltern und seine 3 Geschwister, die Verwandten und Freunde sowie die gesamte Belegschaft des Büros Aichner in Bruneck.