Nach Starkregen: Pegelstände gefährlich hoch – Straße nach Sulden gesperrt

Hochwasserdienst an der Etsch aktiviert

Die Wehrleute haben die Situation im Auge.

Rund 50 Feuerwehreinsätze

Straße nach Sulden gesperrt

Nordtirol: Mure verlegt Brennerautobahn – Pkw erfasst

Wie geht es weiter?

Das erste Mittelmeertief hat Südtirol gestern Nachmittag erreicht und bringt noch bis heute Vormittag jede Menge Regen und in den Bergen auch Schnee. Deshalb gilt seit dem gestrigen Montag – wie berichtet – aufgrund der erwarteten flächendeckend großen Regenmengen in Südtirol die Aufmerksamkeitsstufe Alfa wegen Hochwassergefahr.Seit gestern Nachmittag regnet es flächendeckend im ganzen Land, wobei die meisten Niederschläge in der Nacht auf heute gefallen sind. „Die Niederschlagsbilanz der letzten 24 Stunden: Südtirolweit sind 40 bis 115 Liter pro Quadratmeter gefallen, am meisten im Südstau Hinterpasseier-Ridnaun. Verhältnismäßig viel geregnet hat es auch im sonst so trocken Vinschgau mit rund 60 Liter pro Quadratmeter“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Die Etsch hat in Branzoll um kurz vor 2 Uhr die Vorwarnstufe von 4,5 Meter erreicht. Folglich wurde der Hochwasserschutz aktiviert, die Bezirkeinsatzzentrale in Neumarkt besetzt und die Flussbeobachtungsstelle in Branzoll, Neumarkt und Salurn physisch besetzt.Um kurz vor 4 Uhr hat die Etsch die Warnstufe von 5 Metern erreicht. Damit sind auch die Deichwachen aktiviert worden, die seither nun regelmäßig Kontrollgänge durchführen. Beim ersten Kontrollgang wurden mehrere kleinere Qualmtrichter festgestellt, die vom Techniker begutachtet wurden. Der Zweite Kontrollgang ist um 6.30 Uhr angesetzt.Auch die Talfer in Bozen und der Eisack bei Brixen sind stark angestiegen. Dort wurde der Hochwasserschutz gegen 5 Uhr aktiviert.In weiten Teilen des Landes sind die Freiwilligen Feuerwehren seit Montagabend im Dauereinsatz. Über 50 Unwettereinsätze wurden bestritten, bei denen zahlreiche Kontrollen der Bachläufe durchgeführt oder umgestürzte Bäume oder Vermurungen von Straßen entfernt wurden.Auch in Bozen rückten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen laufend zu kleineren Überschwemmungen aus: Vor allem in Garagen und Kellergeschossen kam aufgrund des anhaltenden Regens immer wieder zur kleineren Überschwemmungen.Die Staatsstraße nach Sulden musste am Montagabend nach einem Murenabgang gesperrt werden. Am Dienstagfrüh wird man die Lage neu bewerten.Die Mitarbeiter des Straßendienstes und alle Einsatzkräfte sind bemüht, die Straße so rasch als möglich und in Sicherheit für den Verkehr freigeben zu können.Wie die Tiroler Tageszeitung meldet, kam es in der Nacht auf Dienstag in Gries am Brenner zu einem Murenabgang: Demnach wurde die Brennerautobahn um kurz nach 2 Uhr in beide Richtungen verlegt.Ein Richtung Norden fahrendes Auto soll von der Mure getroffen worden sein, verletzt wurde aber laut ersten Informationen niemand. Vor Ort wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.Der Lkw-Verkehr in Richtung Norden wird derzeit auf der Südtiroler Seite angehalten. Autos werden über die Brennerbundesstraße umgeleitet, in Richtung Süden ist die Fahrbahn wieder für den gesamten Verkehr frei.Der Dienstag beginnt noch vielerorts regnerisch. Die Schneefallgrenze sinkt teilweise unter 2000 m. Am Nachmittag kommt es zu einer Wetterbesserung. Stellenweise frischt Nordwind auf.Am Mittwoch, zu Allerheiligen, scheint zunächst die Sonne. Später tauchen von Süden her hohe Wolkenfelder auf, die gegen Abend zunehmend dichter werden.Am Donnerstag erreicht erneut in Mittelmeertief Südtirol. Es gibt viele Wolken und im Tagesverlauf beginnt es erneut verbreitet zu regnen.