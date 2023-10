Regnerische Woche: Gleich 3 Mittelmeertiefs im Anmarsch

Kräftiger Regen am Nachmittag und Abend

Nach Besserung am Feiertag folgt erneut Regen

Grund dafür: Von Montag Mittag bis Dienstag sind teils flächendeckend große Regenmengen zu erwarten. Doch damit ist wohl nicht genug.Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin erwartet Südtirol „wettermäßig eine spannende Woche“: So müssen wir uns auf gleich 3 Mittelmeertiefs gefasst machen.„Das erste und gleichzeitig stärkste kommt am Montag. Nach einer Feiertagspause folgt Tief 2 von Donnerstag auf Freitag und das letzte von Samstag auf Sonntag“, erklärt Peterlin. Insgesamt müsse man sich auf viel Regen und eine langsam sinkende Schneefallgrenze einstellen.Am heutigen Montag fielen in den frühen Morgenstunden stellenweise schon die ersten Regentropfen. „Am Nachmittag breiten sich die Niederschläge auf das ganze Land aus. Am Abend und in der Nacht regnet es kräftig“, so Peterlin. Mit einer stürmischen Südströmung stauen sich sehr feuchte Luftmassen an der Alpensüdseite.Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 11 und 14 Grad Celsius.Auch der morgige Dienstag beginnt noch vielerorts regnerisch. Die Schneefallgrenze sinkt teilweise unter 2000 Meter. Am Nachmittag kommt es zu einer Wetterbesserung. Am Mittwoch, zu Allerheiligen, scheint zunächst die Sonne, später tauchen einige hohe Wolkenfelder auf.Am Donnerstag nehmen die Wolken laut Prognosen zu und im Tagesverlauf beginnt es erneut verbreitet zu regnen. Am Freitag ist es zunächst unbeständig und regnerisch, am Nachmittag klingen die Niederschläge ab.