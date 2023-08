Nach Tod von 13-Jährigem: Vermummter Mob vor Wohnung des Unfallfahrers

Mithilfe von Überwachungskameras wurde der mutmaßliche Täter identifiziert. - Foto: © ANSA / Frame da video Carabinieri

Angehörige des Buben versuchten am Dienstag mit Gewalt in die Wohnung Begallis einzudringen. Als sie die Haustür erreichten, bewarfen sie sie mit Steinen und versuchten sie aufzubrechen. Dabei drohten sie Begalli, ihn umzubringen, und nahmen mehrere Videos mit ihren Handys auf. Der Handwerker rief die Polizei, worauf die Gruppe floh.Chris Obeng Abon, der von einer Zukunft als Fußballer träumte, war am 1. August gegen 23.30 Uhr zu Fuß auf der Straße unterwegs, als er vom Auto Begallis angefahren worden sein soll; der Fahrer raste davon, ohne dem lebensgefährlich verletzen Buben Hilfe zu leisten (STOL hat berichtet). Chris Obeng Abon starb am darauffolgenden Morgen in Verona im Krankenhaus. Begalli wird fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, Fahrerflucht und unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Der 38-Jährige bestreitet seine Verantwortung für den tödlichen Unfall. Er habe den schwarz gekleideten Buben in der Dunkelheit nicht bemerkt. Begalli hatte in den vergangenen Tagen die Eltern des toten Buben um Verzeihung gebeten.----------------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.