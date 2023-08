Verona: 13-jähriger Bub überfahren und getötet worden – Fahrer flüchtet

Der Schüler war Montagnacht gegen 23.30 Uhr zu Fuß auf der Straße unterwegs, als er von dem Auto angefahren wurde. Der Fahrer fuhr anschließend davon, ohne dem lebensgefährlich verletzen Buben Hilfe zu leisten.Nachdem Autofahrer wenig später den Notarzt verständigt hatten, konnte der Bub am Unfallort wiederbelebt werden, er wurde in kritischem Zustand auf die Intensivstation des Krankenhauses Borgo Trento in Verona eingeliefert. Laut dem „Corriere della Sera“ musste der 13-Jährige dort im Laufe der Nacht und des gestrigen Morgens 2 weitere Male wiederbelebt werden. Um 8.30 Uhr mussten die Ärzte schließlich seinen Tod feststellen.Der mutmaßliche Unfallfahrer, ein 39-Jähriger, ist unter anderem wegen Drogenhandels und Trunkenheit am Steuer vorbestraft. Ihm wird jetzt fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, Fahrerflucht und unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Der 39-Jährige, der von den Carabinieri auf freiem Fuß angezeigt wurde, bestreitet seine Verantwortung für den tödlichen Unfall.-----------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.