Nachhaltig zum Christkindlmarkt: Sonderzüge von Mailand nach Südtirol

Das Wochenende rund um den 8. Dezember ist traditionell eines der reiseintensivsten in der Vorweihnachtszeit. Viele Besucher aus dem norditalienischen Raum nutzen dieses lange Wochenende für einen Ausflug zu den original Südtiroler Christkindlmärkten oder einen Kurzurlaub in Südtirol.„Heuer hat die IDM Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Land Südtirol erstmals ein Pilotprojekt gestartet, um eine direkte Zugverbindung mit der Südtirol-Bahn von Mailand nach Südtirol anzubieten“, so Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, „dieses Angebot bietet die Möglichkeit, nachhaltig und umweltschonend nach Südtirol zu reisen und somit die Landesstraßen zu entlasten. Der „Weihnachtszug“ bietet umgekehrt natürlich auch die Möglichkeit umstiegsfrei und kostengünstig von Südtirol nach Mailand zu reisen.“Die weihnachtlich geschmückten Südtiroler FLIRT-Züge verkehren zwischen 8. und 10. Dezember täglich zwischen Mailand und Brenner mit jeweils einer Abfahrt am Morgen in Mailand und einer Rückfahrt am späten Nachmittag ab Südtirol. Tickets können ganz einfach über alle Trenitalia-Vertriebskanäle gebucht werden.Die nachhaltige Anreise der Gäste nach Südtirol, und somit die Entlastung der Straßen im Land ist ein wichtiges Ziel des Landesplans für nachhaltige Mobilität, mit dem sich vorrangig die „AG Erreichbarkeit“ bestehend aus Land, Handelskammer, IDM, STA, HGV (Hottelier- und Gastwirteverband Südtirol) und LTS (Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirol) auseinandersetzt. Die AG hat die Aufgabe gemeinsam Maßnahmen für die nachhaltige Anreise zu definieren und zu setzen.