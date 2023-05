Nächtliches Tuning-Treffen auf der MeBo raubt Anrainern den Schlaf

Stoßstange an Stoßstange, wütende Hupkonzerte: Selbst 10 Beamte der Stadtpolizei konnten das Verkehrschaos in Sinich am Donnerstag nicht in den Griff bekommen.

Lärmende Motoren halten Anrainer wach

Carabinieri konnten keine Verstöße nachweisen

Wer gestern am späten Vormittag in Richtung Sinich fuhr, musste eine ordentliche Portion Geduld an den Tag legen. Auslöser war eine Gruppe von deutschen Sportwagen-Tunern, also Autofans, die ihr Fahrzeug optisch und mechanisch aufwerten; eine Gruppe versammelte sich mit ihren Wagen in Sinich, um in einem nahegelegenen Pub eine Pause zu machen. Das Problem dabei: Für die 400 Fahrzeuge war kein Platz zum Parken. „So ein Chaos habe ich noch nie erlebt“, sagt Stadtpolizei-Kommandant Alessandro De Paoli. Mehr dazu lesen Sie hier. Doch damit nicht genug: Wie STOL in Erfahrung bringen konnte, waren die getunten Sportwagen auch in der Nacht auf den heutigen Freitag auf der MeBo unterwegs und sorgten damit für reichlich Unmut bei den Anrainern.„Die Sportwagen rasten zwischen 22 und ein Uhr mit vollem Karacho auf der MeBo zwischen Vilpian und Gargazon hin und her. Dabei ließen die Fahrer die Motoren laut aufröhren und die Reifen quietschen, sodass an Schlaf gar nicht zu denken war“, erklärt Horst Winkler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Vilpian, der unweit der MeBo wohnt.An der Q8-Tankstelle bei Vilpian hatten die Sportwagen-Tuner ihr Fahrerlager aufgeschlagen. Wie Winkler berichtet, sollen dort und auch weiter entlang der MeBo zahlreiche Schaulustige des Spektakel verfolgt haben.Mehrmals habe der Feuerwehrkommandant die Behörden verständigt und darum gebeten, dass dem wilden Treiben ein Ende gesetzt werden möge – vergeblich. „Es kann doch nicht sein, dass man diese Leute auf einer Schnellstraße einfach machen lässt, was sie wollen“, ärgert sich Winkler im Gespräch mit STOL.Von Behördenseite heißt es, eine Reihe von Beschwerden seien wegen der getunten Autos bei ihnen eingegangen. Gegen 0.30 Uhr rückte eine Patrouille der Carabinieri zur MeBo-Raststätte Vilpian aus. Dort traf sie eine Gruppe deutscher Touristen mit ihren Sportwagen an, konnte ihnen allerdings keine Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung nachweisen. Die Personen wurden identifiziert und mussten die Tankstelle verlassen.„Ab etwa ein Uhr war dann endlich Ruhe“, sagt auch Winkler.