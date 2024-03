'Ndrangheta im Trentino: Unternehmer wegen Bankrotts verurteilt

2015 hatte der Unternehmer Domenico Morello das Unternehmen Selit scarl er√∂ffnet, f√ľr das er sp√§ter Konkurs anmeldete.Gestern verurteilte ein Vorverhandlungsrichter Morello zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft ‚Äď wegen betr√ľgerischen, dokumentarischen und aneignenden Konkurses.Domenico Morello war bereits vom Trientner Berufungsgericht zu 10 Jahren Haft verurteilt worden, wegen mafi√∂ser Vereinigung. Dabei ging es um das Durchsickern der 'Ndrangheta im Trentiner Porphyrsektor.Das Unternehmen Selit scarl war am Ende der sogenannten ‚ÄěPerfido‚Äú-Ermittlungen beschlagnahmt worden, zusammen mit den anderen Unternehmen, deren rechtlicher Vertreter Morello war.Laut Anklageschrift soll Morello das Unternehmen, das gegen√ľber den Steuerbeh√∂rden mit 1,7 Millionen Euro zahlungsunf√§hig war, durch Steuerhinterziehung in den Konkurs getrieben haben. Das Unternehmen, das auch ein fiktives B√ľro in Rom gehabt haben soll, wurde angeblich ab 2018 aufgegeben.In seinem Urteil sprach der Vorverhandlungsrichter auch einen Schadenersatz von 1,5 Millionen Euro f√ľr den Konkurs zu. Die Verteidigung beantragte die Verh√§ngung von gemeinn√ľtziger Arbeit anstelle einer Haftstrafe.