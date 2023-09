Neue Hausärzte für Südtirol: Das sind die 10 Absolventen

Südtirols Ausbildung in Allgemeinmedizin

Ein Stipendium für die Ausbildung in Bozen

Nach Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung (2020–2023) am Institut für Allgemeinmedizin und Public Health des Universitären Ausbildungszentrums für Gesundheitsberufe Claudiana“in Bozen haben 10 Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin gestern Nachmittag ihr Diplom erhalten:dürfen künftig als Hausärztinnen und Hausärzte arbeiten.„Die Allgemeinmediziner bilden das Fundament unseres Gesundheitswesens. Mehr als 80 Prozent aller gesundheitlichen Probleme der Bürger:innen können im Rahmen der Allgemeinmedizin gelöst werden“, unterstreicht Dr. Giuliano Piccoliori, Wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen.Die Ausbildung am Institut für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen dauert 3 Jahre und kann in Voll- oder Teilzeit absolviert werden. Nach Abschluss der Ausbildung wird der Titel „Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin“ verliehen, der auf EU-Ebene anerkannt ist. Nur wer im Besitz dieses Titels ist, kann mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst einen Vertrag als Hausärztin bzw. Hausarzt abschließen.Die Ausbildung besteht aus 2 Teilen: Der praktische Teil (Vollzeit) umfasst 144 Wochen, zusätzlich 12 Wochen erlaubte Abwesenheit. Darin eingebettet ist der Theorie-Teil mit ca. 100 je 4- bis 5-stündigen Seminaren. Die Theorie-Seminare finden am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe „Claudiana“ in Bozen statt. Im Falle der Ausbildung in Teilzeit müssen gewisse Praktika dennoch in Vollzeit absolviert werden.Für die Südtiroler Ausbildung in Allgemeinmedizin ist ein monatliches Stipendium vorgesehen, das vom Landesamt für Gesundheitsorganisation festgelegt und ausbezahlt wird. Im Gegenzug verpflichten sich die Absolventinnen und Absolventen dazu, innerhalb von 5 Jahren nach Abschluss der Ausbildung für 3 Jahre als Hausärzte in Südtirol zu arbeiten.„Das Südtiroler Stipendium ist fast 4-mal so hoch wie jenes im restlichen Staatsgebiet“, sagt Dr. Giuliano Piccoliori.In Südtirol gibt es derzeit 288 Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin. Doch fast 80 Stellen sind vakant.