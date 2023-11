Ninja Warrior: Andrea aus Brixen ist wieder dabei und will Titel verteidigen

Der Parcours, den Andrea absolvieren muss, ist sehr anspruchsvoll. - Foto: © RTL / Markus Hertrich

„Ich fühle mich vorbereitet und fit. Aber ein kleiner Fehler und man ist im Wasser“, sagt Andrea. Ihr Ziel ist es, die Vorrunde zu bestehen und erneut in das Halbfinale einzuziehen.Ins Halbfinale kommen aber nur die 13 besten Athleten – zwischen Frauen und Männern wird nicht unterschieden. Sollte unter den 13 besten Athleten keine Frau sein, werden die 2 besten Frauen ins Halbfinale mitgenommen. Im vergangenen Jahr waren es noch die 3 besten Frauen. Heuer ist es dementsprechend schwieriger.Die Konkurrenz am morgigen Freitag ist groß: Mit am Start sind unter anderem Ninja Warrior René Casselly, 2-facher Last man Standing Moritz Hans und Team-Ninja-Warrior Gewinner Simon Brunner.„Ich freue mich auf alle Fälle wieder dabei zu sein, unverletzt zu sein und hoffe, dass ich zeigen kann, was ich kann“, so die junge Brixnerin.Am morgigen Freitag um 20.15 Uhr geht es auf RTL los. Die Folgen sind auch auf RTL+ zu sehen.