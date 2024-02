Nord- und Osttirol: 2 Kletterer bei Unfällen schwer verletzt

Er erlitt dabei eine schwere Verletzung am Knöchel. Zuvor hatte der Mann gesichert eine Eisschraube gesetzt. Der Deutsche wurde mit einem Tau geborgen und in das Krankenhaus Lienz geflogen.Der Unfall im Pitztal passierte laut Polizei bei einer sogenannten Mixedklettertour (Eis und Felsrouten) in der Taschachschlucht. Dem 60-jährigen Deutschen war es nicht gelungen, die Seile in eine Expressschlinge zu hängen. Daraufhin prallte er gegen den Eisfall und in weiterer Folge den Felsen. Unmittelbar oberhalb des Bodens griff aber dann das Sicherungsseil, und sein Seilpartner, ein 53-jähriger Landsmann, konnte den Sturz halten. Der Kletterer wurde schwer verletzt von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen und in das Krankenhaus Zams eingeliefert.