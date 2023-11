Nordtirol: 3 Schwerverletzte bei Autounfall

Sowohl die beiden Lenker als auch der 26-jährige Beifahrer des 51-Jährigen erlitten Verletzungen.Der Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, die beiden anderen Männer hingegen in das Krankenhaus Zams eingeliefert.Durch den Zusammenstoß war der Wagen des 51-Jährigen einige Meter zurückgeschleudert worden und außerhalb der Fahrbahn zum Stillstand gekommen. Das Auto des 19-jährigen Österreichers landete wiederum quer in der Fahrbahnmitte, hieß es. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.