Nordtirol: Erdbeben der Stärke 3,6 – Auch in Südtirol spürbar

Das Beben wurde in einem Umkreis von etwa 30 Kilometer zum Teil deutlich wahrgenommen. Schäden an Gebäuden waren nicht bekannt. Auch in einigen Orten Südtirols konnte man das Beben spüren – vor allem im Ahrntal.Bereits Ende August hatte sich im Raum Schwaz in Erdbeben der Stärke 3,8 ereignet.