Nur 24 Stunden später: Wieder ein Jäger tot aufgefunden

hat wurde am Montag die Leiche des 24-jährigen Massimo Lucietti in den Wäldern oberhalb von Peio im Trentino gefunden.Am Dienstag nun der nächste traurige Fund: Die Behörden fanden den leblosen Körper eines 59-jährigen Mannes, ebenfalls ein Jäger, im Wald von Celledizzo.Der Mann soll derselben Jagdgesellschaft angehört haben wie Lucietti. Zudem war er es, der laut Behörden, am Montag Alarm geschlagen hatte, als man den 24-jährigen Lucietti fand.Ob der 59-Jährige mit der Tat etwas zu tun hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.