Obermais: Badante vereitelt Einbruchsversuch

Es war gegen 21 Uhr, als die Seniorenbetreuerin laute Geräusche hörte. Zunächst dachte sie, der Lärm käme von der Nachbarschaft her. Dann aber konnte sie den Krach genauer zuordnen, denn sie hörte, wie jemand versuchte, die Rollläden der Balkontür, die von der Terrasse in die Villa führt, nach oben zu schieben. „Die Terrasse befindet sich im Hochparterre und ist über eine Treppe leicht zu erreichen“, sagt der Sohn der Dame, die im Haus wohnt.Die Badante schaltete das Licht an und machte sich auf in Richtung Stube, wo sie den Lärm gehört hatte. Dort hatten die Einbrecher bereits die Balkontür eingedrückt. „Weiter sind sie aber nicht gekommen – zum Glück ist es beim Einbruchsschaden geblieben. Gestohlen wurde nichts“, sagt der Obermaiser, der neben seiner Mutter in einem Haus lebt. Auch er wurde bereits Opfer eines Einbruchsversuchs und zwar am Christtag 2022 um 17.45 Uhr. Damals hatte aber die Alarmanlage die Einbrecher verscheucht.Nun werde man Anzeige erstatten.