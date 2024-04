Österreich: Autofahrer flieht mit Tempo 125 auf Fahrradweg

Nach eineinhalb Kilometer auf dem engen, unübersichtlichen Weg baute der Lenker mit dem Wagen einen Unfall. Darauf wollte er zu Fuß weiterflüchten. Polizisten einer nachfolgenden Streife erwischten den 27-Jährigen aber dann rasch. Ein Alkomat-Test verlief positiv, der junge Mann wurde festgenommen, so die Polizei Der Fahrer war auf Pyhrnautobahn mit 159 km/h statt erlaubten 100 km/h unterwegs. Mit Blaulicht und Folgetonhorn fuhren Polizisten dem Wagen nach, worauf der Lenker beschleunigte. Bei Klaus verließ er die A9, fuhr erst auf die Bundesstraße Richtung Kirchdorf, bevor er auf den Steyrtalradweg einbog. Nachdem er geschnappt war, stellte sich heraus, dass der Wagen nicht zum Verkehr zugelassen war.Die Kennzeichen waren in der Nacht zuvor gestohlen worden. Zudem steht der Beschuldigte im Verdacht, in Wien Tankbetrug begangen zu haben. Der Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt überstellt.