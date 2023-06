Offener Brief: „Seniorenbetreuung gerät aus dem Gleichgewicht“

„ Wir brauchen eine grundlegende Neugestaltung der Ausbildungssysteme und neue Verhandlungen, die eine echte Entwicklung dieser Berufsgruppen ermöglicht. ” — AGO

„ Es gibt immer weniger verfügbares Personal und dadurch leere Betten in Seniorenwohnheimen. ” — AGO

„Der Notstand im Pflegebereich ist eine täglich große Herausforderung, die gemeinsam mit allen Beteiligten angegangen werden muss. Gemeinsam können neue Ideen und Lösungen erarbeitet werden“, so die AGO. Ein offener Brief soll nun eine Aufforderung sein, diese Herausforderung gemeinsam anzugehen, „damit eine menschenwürdige Versorgung unserer Liebsten im Alter gewährleistet werden kann.“Hier der Brief im Wortlaut: