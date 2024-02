Die Einsatzkräfte wurden gegen 5 Uhr alarmiert. Ein 17-Jähriger aus St. Johann im Ahrntal war als vermisst gemeldet worden. Sein Handy konnte jedoch in Mitterolang geortet werden, sodass es gelang, das Gebiet für die Suche erfolgreich einzugrenzen.Kurz nach 8 Uhr konnten die Angehörigen schließlich aufatmen. Der junge Mann wurde in einer Wohnsiedlung in Mitterolang unversehrt aufgefunden.Im Einsatz standen die Feuerwehren von Mitter-, Ober- und Niederolang, der BRD Olang und die Carabinieri.