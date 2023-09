Operation in Bozen geglückt: Metallische Fingergelenk-Prothese eingesetzt

So sieht die Gelenkprothese aus Metall aus. - Foto: © Marienklinik, Felizitas Radmüller

Operation erfordert kurze stationäre Aufnahme

Der chirurgische Eingriff dauerte 1,5 Stunden und erfordert spezielle Kenntnisse und chirurgische Fertigkeiten. Nur wenige Chirurgen beherrschen diese Technik, und Dr. Espen zählt zweifellos zu den Experten auf diesem Gebiet, heißt es in einer Aussendung der Marienklinik Bozen.Einer der größten Vorteile der metallischen-Gelenkprothese gegenüber Silikonprothesen und Gelenkversteifung ist die natürliche Beweglichkeit: Die metallische Gelenkprothese ermöglicht eine natürlichere Beweglichkeit des Fingers im Vergleich zu Silikonprothesen, die eigentlich „Platzhalter“ sind und somit nicht wirklich als Gelenkersatz oder Prothese bezeichnet werden können.Aber die Gelenkprothese aus Metall hat auch andere Vorteile. Sie kann zum Beispiel vielfach eingesetzt werden. Sie kann außer bei Arthrose auch bei durch Verletzungen bedingten schweren Gelenks-Destruktionen, wenn eine Wiederherstellung der Gelenksform nicht mehr möglich ist, eingesetzt werden; bei rheumatoider Arthritis, wo bekanntlich die Knochensubstanz herabgesetzt ist, kann diese Implantat-Art ebenso verwendet werden, so die Aussendung.Dr. Espen hat im Rahmen internationaler Kongresse diese spezielle, nicht gewöhnliche Verwendung diese Implantat-Art vorgestellt. Mehrere Gelenke können ersetzt werden: In vielen Fällen kann gleichzeitig mehr als ein Fingergelenk pro Hand erfolgreich ersetzt werden, was die Rehabilitation und Genesung der Patienten verbessert.Die Marienklinik Bozen bietet eine erstklassige Betreuung und Beratung im Vorfeld der Operation. Die Entscheidung zur Durchführung der Operation erfolgt nach einer gründlichen Untersuchung und Diskussion der besten Optionen für den Patienten. Die Rehabilitation erfolgt unter der fachkundigen Anleitung einer Handtherapeutin, um eine optimale Genesung sicherzustellen.Die Operation erfordert in der Regel nur eine kurze stationäre Aufnahme von einem Tag, und sie wird unter regionaler Anästhesie durchgeführt, um den Komfort des Patienten zu gewährleisten. Dr. Espen, der diese Operationen in der Marienklinik erfolgreich anwendet, verfügt über einen beeindruckenden Lebenslauf und ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der Handchirurgie, heißt es in der Aussendung.