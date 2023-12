Papst-Autobiografie soll am 19. März erscheinen

„Es ist eine Übung der Unterscheidung, die wir alle machen sollten, bevor es zu spät ist“

Das Werk wird an diesem Tag gleichzeitig im deutschsprachigen Raum, Italien, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Brasilien, Frankreich, Mexiko, Portugal, Spanien, Polen und Südamerika veröffentlicht.Der US-amerikanische Verlag Harper Collins, der das Buch herausgibt, kündigte in New York eine „außergewöhnliche Reise durch die Jahrzehnte“ an. In „Leben“ würden wichtige Stationen der neueren Geschichte durch die Erinnerungen des Papstes nachgezeichnet.Dazu gehörten der Fall der Berliner Mauer, der Putsch von General Jorge Rafael Videla in Argentinien, die Mondlandung 1969 und die Fußballweltmeisterschaft 1986. Damals erzielte Franziskus' argentinischer Landsmann Diego Maradona ein legendäres Tor, das der Fußballer später mit der „Hand Gottes“ begründete.Der Papst erklärte in der Verlagspressemitteilung, er habe das Buch auch für jüngere Menschen geschrieben, damit sie die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Wenn man ein gewisses Alter erreicht habe, sei es wichtig, sich an die guten und die schlechten Dinge in seinem Leben zu erinnern.„Es ist eine Übung der Unterscheidung, die wir alle machen sollten, bevor es zu spät ist“, riet Franziskus. – Der als Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires geborene Jesuit wird am Sonntag (17. Dezember) 87 Jahre alt.