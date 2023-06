Paris: Mehrere Gebäude brennen nach Gasexplosion – Mehrere Schwerverletzte

Foto: © APA/afp / ABDULMONAM EASSA

Foto: © APA/afp / ABDULMONAM EASSA

Foto: © APA/afp / ABDULMONAM EASSA

Wie der städtische Beigeordnete Édouard Civel mitteilte, gab es am Mittwoch eine Gasexplosion an der Place Alphonse Laveran. Mehrere Gebäude ständen in Flammen.Videoaufnahmen der Zeitung „Le Parisien“ zeigten ein eingestürztes, brennendes Gebäude. Der Sender BFMTV sprach von mehreren Schwerverletzten.