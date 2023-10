Patscherkofel: Sturm mit Windspitzen von 170 Kilometern pro Stunde

Geosphere berichtete am Freitag, dass es auf vielen Bergen orkanartige Böen gab. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin betont, wird der Wind auch in Südtirol zunehmend stärker. Auf der Elferspitze (2900m) im Obervinschgau wurden Windgeschwindigkeiten von 144 Kilometer pro Stunde erreicht. Teils kräftiger Südwind greife nun auch in höheren Ortschaften des Vinschgaus, Wipptals und Schlerngebiets durch, betont Peterlin. In Sterzing wurden 60 Kilometer pro Stunde gemessen.Der Föhn im Bundesland Tirol werde laut Geosphere im Laufe des Vormittags stärker, erreiche am Nachmittag seinen Höhepunkt und soll am Abend dann allmählich schwächer werden. Laut Geosphere handelt es sich um eines der stärksten Föhnereignisse der vergangenen Jahre. Bei derartigen Windgeschwindigkeiten können Äste abbrechen und Bäume umstürzen, wodurch auch Probleme auf Straßen und Bahnverbindungen sowie in der Stromversorgung möglich sind.