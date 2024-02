Pfalzen: 2 Fahrzeuge krachen zusammen

Die Unfallfahrzeuge, der Fiat 500 (links) und der Fiat Bravo (rechts). - Foto: © Freiwillige Feuerwehr Pfalzen

Der Aufprall ereignete sich gegen 10 Uhr in einem Kreuzungsbereich in der Handwerkerzone in Pfalzen. Die genauen Ursachen f√ľr den Zusammensto√ü sind bisher nicht bekannt.Die Fahrzeuglenker des Fiat 500 und des Fiat Bravo kamen mit einem Blechschaden davon. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Pfalzen, das Wei√üen Kreuz, der Abschleppdienst und die Beh√∂rden.